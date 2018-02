Surpriza de care a avut parte o tanara, dupa ce a organizat o cerere in casatorie - VIDEO

Tori, din Texas, a complotat cu mama prietenei sale pentru a organiza acest moment, fără să ştie că iubita ei, Berkley, a făcut acelaşi lucru.

”Ea a stabilit totul, practic”, a spus una dintre tinere.



Clipul cu cele două cereri în căsătorie surpriză a devenit viral, adunând aproape 5 milioane de vizionări din momentul publicării sale pe reţelele de socializare.

Double proposal playing Pictionary 😭 so amazing & I’m so happy for you 2💖 this was so perfect 😭😍 @BerkleyCade @Toorriiiiiiiiii pic.twitter.com/uG7R5UIQNm