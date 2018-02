Tara care interzice utilizarea telefoanelor la volan! Nu ai voie sa le folosesti nici daca masina e oprita

Curtea de Casatie din Franta a emis o decizie prin care interzice folosirea unui telefon mobil la volan. Noua lege vizeaza atat masinile care ruleaza pe strada, dar si cele trase pe dreapta sau stationate.



Astfel, soferul nu are voie sa utilizeze telefonul nici atunci cand este oprit la semafor sau blocat in trafic. Amenda este de 135 de euro, scriu cei de la GSM Arena.



Exista insa si exceptii, care permit folosirea telefonului: daca masina s-a stricat sau soferul vrea sa anunte un accident rutier.

De asemenea, telefoanele pot fi folosite atunci cand masina este parcata in zone special amenajate sau in parcari private.

Totodata, pentru a reduce riscul producerii de accidente din cauza folosirii telefonului, marii producatori au conceput optiuni speciale, incluse in sistemul de operare al aparatului. Astfel, exista deja Car Mode, Moto Assist sau Do Not Disturb While Driving.