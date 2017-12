Temperaturile foarte scazute din America de Nord au creat un adevarat spectacol al naturii. Cascada Niagara a inghetat partial, oferind o frumusete rara - VIDEO

Frigul a transformat portiuni ale cascadei Niagara in opere de arta ale naturii. Asa ca turistii s-au grabit sa vada aceasta frumusete. Oamenii au facut poze si spun ca nu s-au speriat de gerul de afara.

”Am venit sa vedem aceasta minune a naturii si frumusetea anotimpului de iarna. Frumusetea aduce dupa sine geruri. Multi vin sa vada cascada vara, insa acum are o alta frumusete, de care trebuie sa ne bucuram cu totii.”

Un alt turist a venit tocmai din Australia, unde acum este vara, pentru a vedea acest spectacol al naturii.

”Inghetam. In Australia, cea mai scazuta temperatura este de minus cinci grade. Aici sunt minus 24.”

Ultima data, cascada Niagara a inghetat partial in 2015, spre bucuria turistilor. Meteorologii spun ca valul de frig care s-a instalat in America de Nord va dura inca cel putin zece zile. In unele regiuni s-au inregistrat minus 35 de grade. Asa ca americanii si canadienii vor avea parte de cel mai geros Revelion din ultimii 70 de ani.