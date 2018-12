Test Drive cu singurul ARO blindat functional, facut pentru razboiul din Afganistan - FOTO/VIDEO

Soferul a condus unicul ARO Dragon functional din tara noastra. O masina foarte rara, pentru ca a fost special gandita pentru armata. A fost fabricata la Campulung, in departamentul special de vehicule pe comanda, CESAR, intr-o serie destul de mica. Era destinata pentru transmisiunile armatei romane in teatrul de razboi din Afganistan. O parte din vehiculele construite au fost in Afganistan, dar unele nu, scrie 4tuning.ro.

Acest ARO Dragon a fost construit pe baza unui ARO de serie cu ampatament lung, avand aceleasi detalii tehnice. Adica un motor diesel de 80 cp, tractiune 4x4 cu reductor si... cam atat. Desi a primit un blidaj usor, care face ca automobilul sa treaca de pragul celor 3 tone, se pare ca motorul se descurca bine. La interior este loc pentru 6 persoane, care beneficiaza de aer conditionat din fabrica. Doar nu ii lasau fara AC pe soldatii romani in desert...

Candva, Romania producea vehicule de armata, in loc sa le exporte. De exemplu, inainte sa fie pusa pe butuci de Adrian Nastase, uzina ARO Campulung facea si vehiculele Dragon, speciale pentru armata, care erau folosite in anii 97-2001 in Afganistan. Una singura mai este functionala azi.

Ca orice lucru romanesc, ARO Dragon nu a fost chiar cea mai buna masina de razboi. Invechita, lipsit de siguranta si fiabilitate, a fost inlocuita de celebrele Hummere. Dar face cu siguranta parte din trecutul si istoria noastra auto. Au fost o evolutie a vehiculelor militare ABI, construite tot pe baza unui ARO, dar trecerea timpului si incompetenta autoritatilor de a sustine industria auto le-au condamnat la o moarte sigura.