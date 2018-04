Toata lumea astepta sa vada duelul asta: noile BMW M5 si Mercedes E63 AMG S se intrec pe circuit - VIDEO

Pentru doua automobile rivale, noile BMW M5 si Mercedes E63 AMG S au extrem de multe lucruri in comun. Ambele super-sedanuri ale Germaniei gazduiesc in compartimentul motor un propulsor V8 biturbo si ambele ofera in standard un sistem de tractiune integrala cu vectorizare a cuplului, scrie 4tuning.ro.

Asemanarile continua la nivelul cutiei de viteze, cu mentiunea ca automata modelului din Affalterbach ofera o treapta in plus. Revenind insa pentru un moment la lista elementelor identice, in ambele cazuri se poate discuta despre o acceleratie de la 0 la 100 de kilometri pe ora in 3.4 secunde.

Difera insa puterea maxima a motorizarilor V8 biturbo - 600 CP din 4.4 litri pentru BMW M5 si 612 CP din 4.0 litri pentru Mercedes E63 AMG S, dar si masa automobilelor. La 1.855 de kilograme, super-sedanul producatorului din Munchen este cu exact 0.1 tone mai usor decat rivalul sau direct.

Intre cele doua super-sedanuri ale Germaniei ar putea exista anumite asemanari / diferente inclusiv la nivelul suspensiei, anvelopelor si franelor, insa nu multi sunt clientii care pun accentul pe aceste aspecte. O simpla ezitare a soferului este, de altfel, suficienta pentru a favoriza un anumit model.

Revenind la subiectul principal al materialului, castigatorul duelului pe circuit dintre noile BMW M5 si Mercedes E63 AMG S este... in filmul de mai jos: