Totul are o explicatie, spune analistul politic care a oferit unul dintre cele mai amuzante interviuri pentru BBC. In biroul barbatului au intrat micutii sai, fiindca a lasat usa descuiata - VIDEO

Totul are o explicatie, spune analistul politic care a oferit unul dintre cele mai memorabile si amuzante interviuri pentru BBC. S-a intamplat dupa ce in biroul barbatului au intrat micutii sai, chiar in timpul unei transmisiuni live. Robert Kelly a explicat ca a lasat usa descuiata, iar copiii, prea mici ca sa inteleaga ce se intampla, s-au jucat in voie in fata camerei. Intreaga familie a devenit vedeta pe internet.