Trupa The Motans da lovitura din nou. Videoclipul la piesa "Weekend" in colaborarea cu Delia a strans un milion de vizualizari in doar doua zile - VIDEO

Se pare ca cei de la The Motans au descoperit reteta succesului. Dupa ce in toamna anului trecut au lansat melodia Versus, devenita rapid un hit, acum au aparut cu o piesa noua, pe care o canta in duet cu celebra artista, Delia. Piesa Weekend este in limba romana si vorbeste despre dragoste.

In doar cateva ore de la lansare, videoclipul, filmat in alb-negru, a adunat in jur 500 de mii de vizualizari unice. In 2 zile, numarul acestora a ajuns pana la un milion. In secventele video este ilustrata o poveste frumoasa de iubire a 2 indragostiti.

Pentru The Motans aceasta este prima melodie lansata in 2017. Invitat la posturile de radio de la Bucuresti, solistul formatiei a spus ca baietii vor sa cucereasca piata muzicala din Romania.