Ucraina ar putea fi exclusa temporar de la Eurovision daca nu va gasi o solutie privind participarea Rusiei in concurs - VIDEO

Aceasta a mai declarat ca organizatorii concursului duc negocieri cu premierul si presedintele Ucrainei, care ar putea amana sau anula, pe perioada concursului, decizia de a-i interzice Iuliei Samoilova sa intre in tara.

In caz contrar, Ucraina, care gazduieste in acest an Eurovisionul, ar putea fi sanctionata. Kievul nu a venit pana acum cu o reactie. Saptamana trecuta, Serviciul ucrainean de Securitate i-a interzis interpretei ruse sa intre in tara pentru ca ar fi cantat in Crimeea, in 2015, fara a avea permisiunea autoritatilor de la Kiev.