Ultimul Craciun pentru interpretul britanic George Michael. In varsta de 53 de ani, cantaretul s-a stins in locuinta sa din Marea Britanie - VIDEO

Ca o ironie a sortii, acesta a si fost ultimul Craciun pentru George Michael. Vestea despre moartea artistului a indoliat o lume intreaga. Anuntul a aparut aseara in presa. Agentul sau a declarat ca interpretul a murit in liniste la resedinta lui, iar familia cere sa ii fie respectata intimitatea in aceste zile dificile. Politistii ancheteaza moartea lui George Michael, pe care o numesc neasteptata, dar nu si suspecta. In presa au aparut informatii precum ca artistul ar fi murit din cauza unei insuficiente cardiace.

Fanii cantaretului au primit cu durere aceasta veste. In fata casei lui Michael au fost aduse flori. Mesaje de condoleante din partea vedetelor au umplut retelele de socializare. Elton John s-a declarat socat de moartea lui George Michael, iar Bryan Adams a scris ca interpretul britanic a fost prea tanar ca sa plece.

George Michael si-a inceput cariera de muzicant in 1980, alaturi de trupa Wham, dupa cativa ani insa a ales sa cante solo. A devenit celebru in toata lumea, albumele sale fiind vandute in milioane de exemplare. Pentru succesele sale in muzica a primit numeroase distinctii, inclusiv doua premii Grammy.