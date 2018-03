Un concert de exceptie a inchis sirul spectacolelor organizate in cadrul Festivalului Martisor. Ansamblul “Joc” a evoluat pe scena Palatului National. Spectatorii au ramas incantati de tot ce au vazut si spun ca Joc-ul este mandria Moldovei - VIDEO

Unde joaca moldovenii, acolo pamantul geme – o stie toata lumea, iar dansatorii ansamblului Joc ne-au demonstrat ca intr-adevar este asa. Cu zambetul larg pe buze si cu forte noi, artistii au evoluat in fata a sute de spectatori. Sala a fost arhiplina, iar publicul darnic in aplauze.

Concertul de aseara a inclus cele mai frumoase dansuri din programul ansamblului - dans din Carpati, Maruntica, Sarbatoreasca si Hora Razesilor sunt doar cateva dintre ele. Scena a vibrat cand artistii au prezentat un dans traditional bulgaresc.

Dansatorii au trebuit sa schimbe mai multe costume, impresionante si ele prin forme si culori. Impreuna cu artistii, dansau si spectatorii, doar ca de pe scaune. Oamenii spun ca ansamblul Joc reprezinta cultura poporului nostru.

“Eu ma mir de talente, si de ceea ce avem noi in tara noastra, la timpurile astea, niste copii extraordinari.”

“Sunt dansatori profesionisti si ne ofera un spectacol pe masura”

“Avem cu cine ne mandri, am primit o placere.”

“In trecut, au fost si in Statele Unite, la primul concert nu prea erau spectatori, dar dupa primul concert nu mai erau bilete. Americanii puneau mana pe picioarele lor sa vada daca nu cumva.”

Concertul care a adunat o multime de oameni este rezultatul unei munci zilnice, ne-au spus dansatorii pe care i-am surprins dupa culise.

Dumitru MITU, DANSATOR: “Mai sunt forte si puteri, de toate sunt.”

Desi au cutreierat intreaga lume, artistii spun ca cele mai mari emotii le au cand danseaza pe scena de acasa. Desi, aici, in Moldova, munca lor nu este rasplatita asa cum ar merita, sustin membrii ansamblului Joc.

Sergiu CHIPERI, DANSATOR: “Arta din RM este foarte frumoasa, dar este foarte putin platita, este o realitate care o stie toata tara..Noi vrem sa muncim acasa..”

Cei din conducerea ansamblului spun ca pregatesc un concert in memoria lui Vladimir Curbet, care a murit la sfarsitul anului trecut la varsta de 87 de ani.

Grigore PALADI, CONDUCATOR ARTISTIC AL ANSAMBLULUI JOC: “Vom face un concert de omagiu, in luna decembrie. Avem de gand sa reinoim programul cu ceea ce a fost montat de dumnealui.”

Ansamblul Joc a fost fondat in 1945 si a dus faima Moldovei in toata lumea. Concertul de aseara a fost ultimul din seria de spectacole organizate in cadrul Festivalului Martisor. In cele zece zile, pe scena au urcat mai multi artisti de peste Prut, dar si interpreti care s-au lansat inca acum jumatate de secol.