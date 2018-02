Un pensionar lasa gratuit o vila in Bucuresti. Cu o conditie

Anunţul postat de un propietar pe un site imobiliar a ajuns să adune mii de like-uri şi de distribuiri. Iată anunţul publicat pe bazaruldecase.ro.

"Proprietar octogenar las GRATUIT vila in Bucuresti in baza unui contract de uzufruct-viager cu drept de abitatie.

Nu am copii si dorec sa las casa unei familii de intelectuali bine educati!

Imi rezerv dreptul sa fac selectia familiei si astept solicitarile dumneavoastra doar la anunt pe contact."





Conform art. 703 Cod civil, uzufructul este dreptul de a folosi bunul altei persoane şi de a culege fructele acestuia, întocmai ca proprietarul, însă cu îndatorirea de a-i conserva substanţa. Dacă este viager, atunci dreptul de folosinţă şi de a culege fructele bunului se întinde pe durata întregii vieţi a persoanei în favoarea căreia este instituit.

În cazul unui apartament, fructele sunt fructe civile şi se mai numesc şi venituri. Acestea sunt constituite din veniturile rezultate din folosirea bunului de către o altă persoană în virtutea unui act juridic, cum este cazul închirierii. Cu alte cuvinte, o persoană care cumpără un imobil cu drept de uzufruct viager în favoarea vânzătorului, nu va avea dreptul de a folosi personal sau de a închiria imobilul pe toată durata vieţii vânzătorului.