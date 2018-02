Un spectacol obisnuit la teatrul Mihai Eminescu s-a incheiat cu o scena de dragoste neobisnuita. Un tanar si-a chemat iubita pe scena si a cerut-o de sotie - VIDEO

De Ziua Indragostitilor, Petru si-a invitat iubita la piesa “Aveti ceva de declarat?” la teatrul Mihai Eminescu. Si da, el a avut ceva de declarat.

Dupa ce au urmarit spectacolul, si-a chemat iubita in scena, inde i-a vorbit despre dragostea sa, apoi a intrebat-o, simplu:

“Vrei sa fii sotia mea? Da!”

Scena, care, evident nu facea parte din spectacol, fiind cat se poate de reala, i-a impresionat pe spectatori si mai ales pe tanara protagonista.

Captalina COZARI: “Tremur toata. Vreau sa-i multumesc din suflet viitorului meu sot si sper sa fim o familie fericita si unita.”

Captalina si Petru sunt impreuna de patru luni. Aseara a fost prima data cand au mers impreuna la teatru.

Petru TRIBOI: “Cred ca in 2018 e dorinta la fiecare cuplu sa fie ceva waw si am vrut sa o fac pe ea fericita. Sa arat ca pot spune la toata lumea ca o iubesc. In timpul spectacolului tremuram tot. Am fost la farmacie si mi-am luat pastile.”

Viitoarea mireasa era cat pe ce sa descopere inainte de vreme supriza. Numarul femeii care l-a ajutat sa puna totul la cale, era inregistrat in telefonul lui cu un nume de barbat.

Captalina COZARI: “L-am prins cu o minciuna. Ma suna un baiat Cristian si pana la urma era Cristina. Cand am raspuns la telefon am ramas socata.”

Petru TRIBOI: “Am spus ca Cristina e domnisoara care trebuie sa procure biletele pentru teatru si m-a crezut.”

Totusi, cei doi nu se grabesc sa joace nunta prea curand. Au acum alta responsabilitate – orele la facultate, ambii fiind studenti la medicina.