Un tanar din Marea Britanie a cumparat o masina mai ieftina decat un bilet de tren

Tom Church, în vârstă de 27 de ani, a cumpărat o maşină second-hand. Tânărul şi-a dorit să viziteze un prieten care locuia în Bristol şi a constatat că achiziţia sa l-a costat mai puţin decât biletele de tren, scrie metro.co.uk.

Astfel, maşina, taxele de drum, asigurarea şi combustibilul l-au costat 206.81 de lire, pe când biletele de tren l-ar fi costat 218.10 lire.

Ideea i-a venit când a descoperit anunţul de vânzare al unei Honda, model CIVIC cu 217.261 kilometri la bord.

“Preţurile biletelor de tren sunt exagerat de scumpe. Mi-am dorit foarte mult să plec în această excursie, să-mi revăd prietenii şi am avut nevoie de o soluţie mai decentă. Ideea mi-a venit imediat ce am descoperit anunţul de vânzare al maşinii şi nu am mai stat pe gânduri.

Maşina m-a costat doar 80 de lire, taxele de drum aproape 82 de lire. Pe asigurare am plătit 20.43 de lire, iar combustibilul a fost 25 de lire. Totul m-a costat mult mai puţin decât un singur bilet de tren.

Desigur, există şi posibilitatea să rezervi bilete de tre în avans, iar atunci preţurile sunt mai mici, însă, de această dată, timpul nu mi-a permis”, a declarant Tom.