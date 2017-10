Un taximetrist din Romania a gasit o geanta cu 500 de mil lei vechi in masina. Ce a facut cu ea

"A venit o batranica care m-a rugat sa o duc la cimitir. In spatele meu, si-a uitat poseta, eu neavand cum sa o vad. Dupa aproximativ doua ore, s-a dat prin dispecerat cine a dus o batranica. Doamna dispecera a zis ca are 10.000 de euro si 100 si ceva de milioane. Eu am zis ca e o gluma. Era o poseta destul de veche. In momentul cand am deschis poseta, erau ziare. Am dat ziarul la o parte, cand am vazut ca erau teancuri de 100 de euro. Mi-a zis multumesc frumos si dupa care am dus-o si acasa!", povesteste barbatul.