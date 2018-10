Unul dintre marii mafioti ai lumii a fost gasit mort in celula! Ce i-a cauzat decesul - VIDEO

Infractorul de 89 de ani a fost gasit de medici in stop cardiac. In ciuda eforturilor pe care le-au facut doctorii, Bulger n-a mai putut fi salvat.

Bulger se afla in penitenciarul de maxima securitate Hazelton din West Virginia, unde isi ispasea pedeapsa la inchisoare pe viata. Bulger a fost condamnat in 2013 pentru mai multe infractiuni, printre care si 11 crime. Mafiotul s-a ascuns ani de zile si se afla pe lista 'most wanted' a FBI-ului, inainte sa fie captura in Santa Monica, in 2011.

Povestea de viata incredibila a lui Bulger a fost documentata in filmul Black Mass, cu Johnny Depp in rol principal.