Uscatorul electric de haine, indispensabil pentru lunile reci de iarna! Iata cat de inteligent este acest aparat

Lunile cu temperaturi joase, creeaza disconfort atunci cand trebuie sa usuci rufele. Ei bine, un uscator de rufe iti va usura enorm munca in casa. Acesta promite o uscare rapida a oricarui tip de stofa.

Odata ce vei scoate hainele din acest aparat inteligent acestea vor fi gata de purtat. Este o varianta comoda si foarte economa in privinta timpului.

Uscatorul electric de haine usuca rufele abia scoase din masina de spalat, intr-un timp cuprins intre 30 min si 180 min in functie de densitatea materialelor ;

- Puteti usca in el si incaltaminte , lenjerie de pat si chiar geci ;

- Recomandam folosirea de 10 – 12 umerase din plastic sau lemn ;

- Rufele sint mai delicate si mult mai usor de calcat ;

- Nu formeaza umeditate in casa.

Husa uscatorului este dotata cu 8- 10 orificii in capatul de sus astfel incit aerul cald sa circule. Pe acolo nu ies aburi decit foarte putin, iar materialul din care este confectionata husa “prinde” umezeala si o stocheaza in partea de jos a balonului, astfel incit atunci cind deschideti husa o sa observati ca este umeda pe interior si in josul ei strinsa o cantitate mica de apa. Nu trebuie sa va speriati deoarece motorul suflantei are dubla protectie si nu se intimpla sa faca scurtcircuit;

- Functioneaza la electricitate. Tot de ce aveti nevoie este o priza de 220V ;

- Economiseste cu pina la 50% mai multa energie electrica decit uscatoarele traditionale sau o masina de spalat automata cu uscator incorporat;

- Nu face zgomot , 32dB este puterea maxim a zgomotului produsa de acest uscator electric de rufe;

- Nu ocupa spatiu, usor de montat, usor de de-montat si foarte usor de intretinut

- Puterea : 1000W;

- Dimensiunile uscatorului : 1.5 m inaltime , ocupind un spatiu de 1,3 m2 . Poate fi luat cu usurinta in vacante si calatorii, datorita spatiului redus pe care-l ocupa

- Incalzitor PTC cu dubla siguranta, puternic – poate ajunge instant la 60 – 70 de grade Celsius;

- Ventilator metalic de mare viteza cu motor durabil si rezistent la umezeala care distribuie aerul la 360 de grade;

- Construit din aluminiu pentru a-i oferi rezistenta si a-l face mai usor de depozitat si de strins;

- Uscatorul electric este recomandat pentru uzul casnic intern si extern, dar trebuie protejat de sursele de apa sau stropire directa. Nu recomandam folosirea lor externa pe vreme ploioasa ;

- Husa este disponibila doar de culoare ALB.

- Garantie 2 ani de la producator

Mai multe detalii despre uscatorul electric de haine le puteti afla la : Showroom ARREDO CASA str. Ciuflea 4, Mob.: 079889191

*Acest articol e un produs comercial