Veste buna pentru fanii Samsung. Cand vor incepe precomenzile pentru Galaxy S9

Update 17 ianuarie



Evan Blass, cunoscut pentru informatii neoficiale pe care le obtine despre cele mai importante gadgeturi, a oferit detalii interesante pe contul sau de Twitter.

According to a C-level executive at a major casemaker, the go-to-market schedule for Galaxy S9 / S9+ is as follows:



Launch - 2/26

Pre-orders - 3/1

Ships/releases - 3/16