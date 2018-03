Viata fabuloasa a celui mai tanar miliardar de pe planeta. Cu ce se ocupa la 24 de ani - FOTO

Gustav Magnar Witzoe este un miliardar norvegian, care se bucura de o avere de 1.9 miliarde dolari! Acesta detine jumatate din compania norvegiana Salmar, una dintre cele mai mari din industria alimentara a productiei si comertului de peste!

Potrivit Forbes, Gustav Magnar Witzoe a primit jumatate din Salmar de la tatal sau, devenind astfel cel mai tanar miliardar de sex masculin din lume. La acel moment, el avea doar 19 ani!

Acum, tanarul norvegian are 24 de ani. El isi documenteaza stilul de viata extravagant cu fotografii postate pe Instagram. Acesta investeste in start up-uri locale, mai ales in domeniul tehnologiei. In timpul liber, el se relaxeaza in excursii exotice. Marea sa pasiune raman tatuajele si hainele, pozand si pentru cateva reviste din Norvegia.

Doua conationale ale lui Gustav Magnar Witzoe, Alexandra si Katharina Andersen, sunt de asemenea miliardare. Ele au 21, respectiv 22 de ani, luandu-i astfel titlul de cel mai tanar miliardar.

