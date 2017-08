Viitoarea berlina de 800 CP de la Mercedes a fost surprinsa in teste alaturi de un eleron activ - GALERIE FOTO

Mercedes aduce in cadrul celui mai mare eveniment al inceputului de an un model cu cinci portiere si 800 de cai putere sub capota, despre care nimeni nu auzise nimic pana in acel moment.

Clarificarile vin imediat. Botezat simplu AMG GT, respectivul concept car prefigureaza urmatorul automobil dezvoltat integrat de inginerii diviziei din Affalterbach, care celebreaza in 2017 cinci decenii de performanta.

Potrivit 4tuning.ro, sub capota se afla un sistem de propulsie hibrid, fomat dintr-un V8 'ultramodern' si un motor electric capabile sa ii impregneze impresionantului studiu german o acceleratie de la 0 la 100 km/h in mai putin de trei secunde.