Visele Irinei Rimes au rasunat aseara la Soroca. Interpreta si-a bucurat fanii cu primul concert sustinut acasa. Familia si prietenii au venit sa o incurajeze pe interpreta. Cum a fost atmosfera la concert - VIDEO

Pentru prima data de cand a cucerit romanii de peste Prut cu Visele, ne-a aratat cum arata Cosmosul colorat in note muzicale, dar si cine sunt Eroii pieselor noastre, Irina Rimes a adus toate hiturile acasa, in primul concert solo.

Emotiile au fost unice pentru interpreta, pentru ca tot pe scena Palatului de cultura de la Soroca, doar ca acum 10, Irina aparea pentru prima data in fata publicului. Sorocenii faceau atunci cunostinta cu Irina Rimes, adolescenta rebela, mica de statura, dar cu vise mari.

In sala arhiplina, au rasunat ropote de aplauze. Au admirat-o membrii familiei sale, profesorii din liceul in care a invatat, dar si instructorii de canto, alaturi de care a slefuit primele acorduri.

Interpreta spune ca ar fi cantat la Soroca abia peste cativa ani. Credea ca e prea devreme, dar prietenii de acasa au insistat ca anume acum e momentul potrivit.

Dupa explozia de energie, emotie si culoare din timpul spectacolului, a urmat runda de autografe. Fanii au facut coada ca sa se fotografieze cu Irina. AMBIANTAIrina Rimes s-a nascut in raionul Floresti, dar ulterior s-a mutat cu traiul la Soroca.

A studiat la Academia de Muzica, Teatru si Arte Plastice din Chisinau, iar in 2012 a devenit cunoscuta dupa ce a participat la un show. In 2016 s-a lansat cu Visele, piesa dupa care succesul ei a explodat. Azi Irina Rimes va sustine un concert in capitala.