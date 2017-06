Visezi sa ai bucle perfecte, intr-un timp record? BaByliss Paris a prezentat 3 aparate de coafat, de ultima generatie, la petrecerea Retro Party - FOTO/VIDEO

Perfecte.md si BaByliss Paris, au dat o petrecere in stil retro, unde invitatii au avut ocazia sa se teleporteze in perioada anilor, cand buclele si onduleurile aranjate cochet, erau in trend, la fel ca si in prezent. BaByliss Paris, care este brandul numarul 1 in Europa in materie de produse de styling si ingrijire personala, a prezentat trei aparate de coafat. Si pentru ca frumusetea se asociaza perfect cu femeile, hairstylistul Victor Micusa, impreuna cu asistentul sau, au demonstrat un masterclass, unde au testat produsele Babyliss si au explicat care este secretul unor onduleuri perfecte. Este vorba despre: Babyliss Placa 2 in 1 Pure Metal, Ondulatorul Curl Secret 2 si Peria electrica Liss Brush 3D, perfecte pentru schimbarea coafurii in cateva clipe.