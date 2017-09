Vocea Romaniei a revenit la Pro TV. Moldovencele au facut furori inca de la prima editie a noului sezon: "Asa ceva..." - VIDEO

Axenia, moldoveanca de 21 de ani, care studiaza muzica la Cluj, a fost scanteia care a dus la izbucnirea unui conflict intre jurati. Trei dintre ei s-au duelat pentru a castiga vocea ei.

“Eu iti promit ca daca vii la mine in echipa nu te voi da niciodata.”

Tanara l-a ales pe Tudor Chirila ca antrenor. Tot in echipa lui a ajuns si Catarina, care este din Chisinau.

Cu piesa “Hora din Moldova”, Neonela a impresionat juriul de la Vocea Romaniei. Moldoveanca a ajuns in echipa Loredanei.

La doar 16 ani, Ana, care este tot din Moldova, a reusit sa-i tina pe antrenori in suspans. Adolescenta cu o voce deosebita a ajuns in echipa lui Smiley.

Vocea tulburatoare a lui Mano a intors cat ai clipi toate scaunele. Juratii s-au intrecut apoi in laude, in speranta ca il vor castiga in echipa.

“A fost moment de finala..”

In total, noua concurenti au reusit sa mearga mai departe in concurs. Vocea Romaniei continua in aceasta seara, dupa stirile ProTv.