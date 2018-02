Vrei sa scapi de parul nedorit pentru totdeauna? Alege epilarea definitiva cu laserele Candela, doar la Epiless - VIDEO

Acest aparat revolutioneaza tehnologiile moderne, iar asta inseamna ca fara careva pregatiri speciale inaintea tratamentului, poti continua linistita ziua de munca imediat dupa procedura.

De ce nu am ales un laser mai ieftin? Ceva micut, dragut, din China, Coreea sau Italia. Pentru ca noi stim ca laserele Candela sunt cele mai performante instrumente in epilarea definitiva, fiind considerate unanim de catre specialistii reputati international varful epilarii cu laser. Cand ai o pasiune pentru excelenta, nu poti sa te multumesti cu ceva mai putin perfect!

O clinica cu adevarat serioasa are echipamente puternice si versatile, care sa ii permita sa trateze o gama cat mai larga de pacienti si de tipuri de par si de piele, precum si sa urmareasca in dinamica evolutia calitatii firului de par, deoarece aceasta se modifica pe parcursul a 2 ani, durata aproximativa a unui tratament complet. Nu mai trebuie sa iti spunem cate probleme iti produce parul corporal si ca solutia cea mai eleganta si moderna este sa iti rezolvi aceasta problema prin epilare definitiva.

O stii deja! Esti in cautarea unui loc profesionist unde sa te lasi cu toata increderea pe mana specialistilor? Daca inca nici o prietena nu ti-a povestit deja despre Epiless, iti vom elucida cateva aspecte legate de acest procedeu de epilare definitiva pe care il astepti dintotdeauna, urmand ca tu sa te convingi singura, facandu-ne o vizita.

Laserul Alexandrite Candela Gentle Lase este considerat in prezent, conform studiilor de specialitate, cel mai rapid si eficient dispozitiv de indepartare a parului nedorit, fiind util in tratarea pacientilor cu tegument deschis la culoare (fototip cutanat I-IV, conform clasificarii Fitzpatrick). Spre deosebire de alte dispozitive pentru epilare, laserul Alexandrite este eficient si in cazul firelor de par mai subtiri, putin pigmentate, cum ar fi cele de la nivel facial, fiind utilizat in prezent cu succes in cele mai mari clinici de specialitate din lume. Studiile clinice efectuate in Statele Unite ale Americii evidentiaza neta superioritate a laserului Alexandrite asupra altor metode de epilare bazate pe energie luminoasa, fiind considerat in prezent "state-of-the-art" in domeniul epilarii definitive.

Care sunt principalele asteptari de la un dispozitiv modern de indepartare a parului?





- Rapid si puternic: trebuie sa fie suficient de puternic pentru a asigura eliminarea efectiva a firelor de par, permanent sau pe termen lung, fiind in acelasi timp suficient de rapid incat sa faca acest lucru intr-un mod economic. Tehnologia laserului Alexandrite ofera atat o frecventa inalta a ratei de repetitie a pulsului cat si o durata variabila a impulsului, pentru a asigura o mai mare variabilitate in tratamentul pacientilor. Aceste caracteristici fac din laserul Alexandrite unul dintre cele mai cautate dispozitive in marile centre estetice din lume.





- Compact si fiabil: multi pacienti au experimentat in ultimii ani avantajele indepartarii nedureroase, rapide si eficiente a firelor de par cu laser. Dintre metodele disponibile in prezent, dispozitivele bazate pe laser Alexandrite s-au dovedit a fi cele mai fiabile, sigure si in acelasi timp, usor de utilizat dispozitive. Care sunt avantajele epilarii definitive cu laser Alexandrite?

- o rata foarte buna de penetrare a pielii, comparativ cu alte metode de epilare.

- eficienta net superioara celorlate dispozitive existente pe piata asupra firelor de par fine, subtiri, cum ar fi cele cu localizare faciala, fiind utilizata pentru toate tipurile de par, din toate zonele corpului. - mai putina durere si discomfort comparativ cu alte metode de epilare.

- metoda ideala de epilare pentru persoanele cu fototip cutanat I si II, respectiv persoanele cu piele deschisa la culoare. - este cel mai rapid tip de laser cunoscut, fiind util in tratarea suprafetelor extinse (membre inferioare, spate). Care sunt contraindicatiile epilarii cu laser Alexandrite?





- ca si in cazul altor metode de epilare definitiva, contraindicatiile sunt reprezentate de diverse boli fotosensibile (ex. lupus eritematos), tatuaje sau afectiuni dermatologice ale tegumentului care urmeaza a fi tratat.





- consumul recent al unor medicamente fotosensibile (ex. Roaccutane, Tetraciclina, Doxiciclina).





- expunerea recenta la ultraviolete (soare, solar), respectiv pielea bronzata.





- tratamente recente de exfoliere a tegumentului care urmeaza a fi tratat (utilizarea retinoizilor topici, ex. Retin-A, peeling-uri chimice recente). - nervii pigmentari (si, implicit, pilozitatea aferenta) nu vor fi niciodata tratati. Care sunt efectele secundare ale indepartarii parului cu laser Alexandrite?





- roseata, discomfortul usor, senzatia de caldura locala care pot fi resimtite in cazul tipurilor de piele sensibila, sunt normale si tranzitorii. - in cazul pielii inchise la culoare sau bronzate, poate determina modificari de pigmentare ale pielii (hipo-, hiperpigmentari), care sunt insa tranzitorii.





- aceste dispozitive trebuie utilizate de practicieni calificati si instruiti, dupa o consultatie medicala competenta prealabila. Daca sunt utilizate in mod necorespunzator, pot determina efecte secundare grave, cum ar fi cicatrici hipertrofice, cheloizi, leziuni ale retinei.

