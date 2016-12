Xenia Deli a publicat un filmulet cu cateva momente din ziua casatoriei. Imaginile arata splendoarea marelui eveniment - VIDEO

In teaser-ul publicat de Xenia Deli apar imagini cu o priveliste impresionanta. Filmarile, realizate cu o drona, arata cat de frumoasa, dar si scumpa a fost nunta basarabencei. Internautii au scos in evidenta peisajul deosebit, dar si grandoarea evenimentului de lux. Peste tot au fost aranjate flori vii de culoare alba. De aceeasi nuanta au fost toate elementele de decor, dar si mobilierul.

Xenia Deli a lasat si un mesaj, in care scrie ca este foarte fericita. Nunta a avut loc in luna iunie si a adunat oaspeti selecti. Invitatii au fost imbracati la 4 ace si au avut parte de multe surprize neobisnuite. Una dintre ele a fost tortul imens, acoperit cu bezele albe. Mireasa a purtat o rochie deosebita si a fost adusa la eveniment cu o trasura. Xenia Deli s-a casatorit cu un milionar egiptean, de 62 de ani. Desi, internautii au criticat-o pentru ca si-a ales un sot cu 10 ani mai in varsta decat tatal ei, Xenia Deli continua sa publice fotografii cu milionarul si sa scrie ca este fericita.