A iubit celebritatea, dar nu s-a obisnuit niciodata cu ea. Scandalurile care i-au eclipsat cariera lui George Michael

Inzestrat cu o frumusete exotica si o voce calda, George Michael a fost un star autentic al muzicii, idolatrizat de legiuni de fani. Au existat insa momente in viata sa in care lupta cu drogurile si vizitele prin sectiile de politie amenintau sa-i eclipseze imensul talent.

Pe numele sau adevarat Georgios Kyriacos Panayiotou, George Michael s-a nascut in 25 Iunie 1963 la Londra. In 1984 ajunge cunoscut alaturi de Andrew Ridgeley, lansati impreuna sub titulatura Wham.

Cei doi aduceau in muzica un suflu proaspat. Gloria a fost instantanee, iar duo-ul devine prima trupa occidentala care a concertat vreodata in China comunista. Au mai multe hituri in top ten, dar e limpede ca George Michael - cu ochii lui ademenitori, miscarile provocatoare si tricoul cu mesaj- este cel care capteaza atentia.

Isi pecetluieste faima cu balada Careless Whisper. In 1986, alege sa-si continue cariera de unul singur si se arunca practic in gol cu un cantec care isca un imens scandal. Se intampla in 1987, iar versurile si videoclipul voit provocatoare, despre placerile carnale, sunt considerate de unii vulgare.

Unele radio-uri difuzeaza piesa doar noaptea, iar realizatorul American top forty refuza sa rosteasca titlul piesei pe post. Controversa nu-i strica insa si, la sfarsitul anilor 80, e deja un star consacrat, coplesit de trofee, prieten cu celebritati. Lanseaza hituri in cascasda.

Deceniul urmator nu e insa la fel de darnic cu artistul. Are mai putine piese de top si, subit, pe 7 aprilie 1998, ajunge pe prima pagina a ziarelor din toata lumea dupa ce e arestat de un politist sub acoperire, caruia ii facuse avansuri intr-o toaleta publica din Beverlly Hills. Intr-un interviu acordat postului CNN, George confirma secretul lui Polichinelle: este homosexual.

George Michael :"Nu ma simt rusinat pentru asta. Ma simt in schimb idiot, nechibzuit si slab pentru ca am ingaduit ca sexualitatea mea sa se expuna in felul asta, dar nu mi-e rusine pentru ce sunt. Si nici nu cred ca ar trebui sa-mi fie".

A urmat o perioada in care a incearcat sa-si trateze dependenta de droguri dar a avut repetate probleme cu legea. A fost arestat pentru posesie de stupefiante iar in 2010 a provocat un accident in timp ce se afla sub influenta canabisului.

George Michael a iubit celebritatea, dar nu s-a obisnuit niciodata cu ea.

George Michael: Sa fac parte din vietile oamenilor datorita artei mele este ceva la care am visat mereu si sunt recunoscator ca am parte de asta . Dar, Dumnezeule, cat as mi-as dori sa pot trai unele aspecte ale vietii ca orice om obisnuit. Mi-as dorit sa ma fi nascut cu o armura de aparare, pentru ca n-o am..."