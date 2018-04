Actorul Dwayne Johnson a dezvaluit ca a suferit de depresie: ”Afectiunea nu discrimineaza”

”Depresia nu discriminează niciodată. Mi-a luat mult timp să înţeleg acest lucru. Cheia este să nu îţi fie teamă să vorbeşti despre asta. Mai ales noi, bărbaţii, avem tendinţa de a păstra această poblemă pentru noi. Nu sunteţi singuri”, a scris actorul, luni, pe platforma de socializare Twitter, contul său fiind urmărit de 12,7 milioane de persoane.



Johnson, care în prezent promovează filmul de acţiune „Rampage” al studioului Warner Bros., a spus, duminică, pentru ziarul britanic Express, că a început să sufere de depresie după ce a fost martor la încercarea mamei lui de a se sinucide.

"Am ajuns la un punct în care nu voiam să fac ceva sau să merg undeva. Plângeam constant”, a spus actorul.

Dwayne Johnson a povestit că avea vârsta de 15 ani când şi-a văzut mama, Ata, intrând pe autostradă, în Nashville, la scurt timp după ce au fost evacuaţi din apartamentul lor.

El a spus că a reuşit să îşi scoată mama de pe autostradă, dar după acest moment a suferit timp de mai mulţi ani de depresie, situaţia sa fiind îngreunată şi de rănile pe care le-a suferit, acestea punând capăt aspiraţiilor sale la o carieră în fotbal. La depresia sa a contribuit şi o despărţire de iubita sa de la acea vreme.

„Ne-am vindecat amândoi (Dwayne Johnson şi mama lui, n.r.), dar trebuie să facem mereu tot ce este posibil pentru a le acorda atenţie altor oameni care suferă”, a mai spus actorul"

Dwayne Johnson, născut pe 2 mai 1972, supranumit „The Rock”, este un fost wrestler profesionist care a devenit un actor de succes. Primul rol principal al lui Johnson într-un film a fost acela din pelicula „The Scorpion King”, în 2002. De atunci, el s-a remarcat într-o serie de filme foarte apreciate de public, precum „The Mummy Returns” (2001), „The Game Plan” (2007), „Get Smart” (2008), „Journey 2: The Misterios Island” (2012), „G.I. Joe: Retaliation” (2012). În ultimii ani, a fost unul dintre actorii principali din ultimele trei filme lansate în cadrul francizei „Furios şi iute”. În acest an a mai apărut în producţii precum „Jumanji: Aventurã în junglă/ Jumanji: Welcome to the Jungle” şi „Salvamarii/ Baywatch”.

Got tons of responses to this. Thank you. We all go thru the sludge/shit and depression never discriminates. Took me a long time to realize it but the key is to not be afraid to open up. Especially us dudes have a tendency to keep it in. You’re not alone



