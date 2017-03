Angelina Jolie si-a concediat fratele pe care l-a angajat dupa ce s-a despartit de Brad Pitt. "A vrut sa-si ajute familia"

James Haven a facut tot ce a putut pentru a-si ajuta sora dupa despartirea ei de Brad Pitt, insa eforturile depuse in ultimele luni l-au epuizat si a fost nevoit sa renunte la ingrijirea celor sase copii ai artistei.

Actrita Angelina Jolie, in varsta de 41 de ani, l-a concediat in cele din urma pe James Haven, fratele ei mai mare cu doi ani, potrivit revistei Grazia.

Dupa despartirea surorii sale de Brad Pitt, in septembrie 2016, James Haven a inceput sa lucreze pentru Angelina Jolie. El le supraveghea pe cele sase bone - cate una pentru fiecare copil - angajate de vedeta americana, pe care le inlocuia atunci cand acestea aveau o problema sau erau plecate in concediu.

Potrivit unei surse citate de revista Grazia, ”lucrurile nu au fost deloc usoare odata cu demararea divortului dintre Brad si Angelina, iar James a facut tot ce i-a stat in putere pentru a-si ajuta familia in aceasta perioada extrem de dificila”.

Concedierea a fost amiabila, intrucat Angelina are o relatie foarte buna cu fratele ei mai mare. Potrivit aceleiasi surse, ”Angelina era ingrijorata sa il vada atat de obosit si a inteles ca fratele ei are nevoie de o pauza”.

”Brad a revenit in viata copiilor lor, deci lucrurile se vor calma putin cate putin”, a adaugat aceeasi sursa.

Angelina Jolie si Brad Pitt s-au despartit pe 15 septembrie, iar actrita americana a depus actele de divort pe 19 septembrie.

Actrita Angelina Jolie a cerut custodia deplina a copiilor - Maddox, in varsta de 15 ani, Pax, 12 ani, Zahara, 11 ani, Shiloh, 10 ani, si gemenii in varsta de 8 ani Knox si Vivienne - si s-a declarat de acord ca Brad Pitt sa beneficieze de drept de vizitare. In schimb, Brad Pitt doreste custodie comuna.

Cei doi actori americani au o relatie din 2004 si s-au casatorit in 2014. Cei doi actori americani, alintati de presa internationala cu apelativul ”Brangelina”, au alcatuit unul dintre cele mai mediatizare cupluri de la Hollywood, datorita frumusetii lor fizice, filmelor de succes in care au jucat si activismului lor social.

Acesta va fi cel de-al treilea divort pentru actrita Angelina Jolie si al doilea pentru Brad Pitt. Angelina Jolie a mai fost casatorita cu actorii Jonny Lee Miller, in perioada 1996-1999, si Billy Bob Thornton, in perioada 2000-2003, iar Brad Pitt a fost casatorit cu Jennifer Aniston in perioada 2000-2005.