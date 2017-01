Antonio Banderas, dus de urgenta la spita, dupa ce a suferit "dureri agonizante in piept", in timp ce facea sport

Antonio Banderas facea sport in momentul in care a simtit o "durere agonizanta in piept". Un apel la numarul de urgenta a anuntat starea acestuia, iar o ambulanta a fost trimisa la fata locului. Actorul a fost dus apoi la Spitalul St. Peter din orasul Chertsey, relateaza The Sun.

Medicii l-au tinut sub observatie si l-au externat la scurt timp, dupa ce au considerat ca starea sa este sigura. Actorul a confirmat ca a avut un "episod" si i-a laudat pe doctori pentru felul in care au avut grija de el.

In 2015, Banderas s-a mutat in oraselul britanic Cobham, intr-o proprietate de 2,4 milioane de lire, si dupa divortul de actrita Melanie Griffiths ar avea o relatie cu modelul Nicole Kempel, in varsta de 37 de ani.

Starul hollywoodian a declarat anul trecut ca s-a saturat de petreceri si viata mondena si prefera aerul linistit al zonei rurale in care locuieste. Acum are timp sa scrie scenarii, ii place sa se plimbe cu bicicleta prin regiunile pitoresti din Marea Britanie.

"Sunt inconjurat de natura. Ador sa privesc caprioarele si vulpile care vin la mine in gradina." a povestit Antonio despre noul sau stil de viata.