Aparitie surpriza in emisiunea "The Jim Jefferies Show". Brad Pitt a fost un prezentator meteo care il ironizeaza pe Trump

Pitt a aparut in emisiunea "The Jim Jefferies Show".

Momentul este una din reactiile la decizia lui Donald Trump de a retrage Statele Unite din acordul pentru mediu de la Paris.

Brad Pitt este un avid sustinator al organizatiilor pentru protectia mediului.

Jim Jefferies: Ca sa ne ajute sa intelegem incalzirea globala si efectele ei asupra Pamantului, sa-l invitam in platou pe meteorologul de la Jim Jefferies Show. Brad Pitt: Multumesc, Jim. Prin urmare, lucrurile se vor incalzi in aceasta zona. Si in zona aceasta. Jim Jefferies Multumim. Ne spui si ce va fi pe viitoraBrad Pitt: Nu va exista un viitor.