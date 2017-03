Asa arata 1500 CP in actiune: Uite cat de repede accelereaza noul Bugatti Chiron - VIDEO

Dezvelit public in primavara anului trecut, noul Bugatti Chiron este un automobil al extremelor. Pus in miscare de o versiune imbunatatita a faimosului W16 quad-turbo de opt litri, urmasul modelului Veyron gazduieste in compartimentul motor un total de 1.500 CP, scrie 4tuning.ro

1.500 CP care, si de-aceasta data, ajung catre toate cele patru roti prin intermediul unei cutii automate cu dublu ambreiaj si sapte trepte de viteza. Drept urmare, visul companiei din Molsheim de a stabili un nou record de viteza este extrem de aproape de a deveni realitate.

Inainte insa ca noul Bugatti Chiron sa depaseasca vechiul Veyron Super Sport la acest capitol, ei bine... iata cum se descurca automobilul cu motor W16 quad-turbo de opt litri cand vine vorba de abuzarea pedalei de acceleratie pana la ~320 de kilometri pe ora.