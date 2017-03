Asa arata pe viu noul Insignia, ultimul Opel construit pe o platforma General Motors - FOTO

Aproximativ trei luni mai tarziu de la publicarea primelor sale fotografii si informatii oficiale, noul Opel Insignia Grand Sport debuteaza public cu ocazia Salonului Auto ce se desfasoara zilele acestea la Geneva, scrie 4tuning.ro

Ultimul produs al companiei germane construit pe o platforma a americanilor de la General Motors, respectivul model anunta o crestere a ampatamentului cu aproximativ 92 de milimetri - comparativ cu generatia anterioara.

Dar spatiul in plus pe care noul Opel Insignia Grand Sport il va oferi pasagerilor nu reprezinta singura veste buna in cazul de fata, acelasi automobil de clasa medie anuntand inclusiv o greutate mai mica cu pana la 175 de kilograme.