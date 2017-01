Le-a reusit pasagerilor unui avion care a decolat in 2017 si a ajuns la destinatie in 2016. Oamenii au urcat la bordul unei aeronave, care a pornit din Shangai, in prima zi a acestui an. Au ajuns la San Francisco pe 31 decembrie 2016. Zborul a dorat putin peste 11 ore, iar intoarcerea in timp a fost posibila datorita diferentei de fus orar de 16 ore.