Au inceput auditiile pentru Eurovision 2017. Surorile Osoianu si Cornelia Stefanet, Sun Stroke Project, dar si Sasha Bognibov, printre cei care s-au inscris in lupta - VIDEO

Surorile Ososianu si Cornelia Stefanet au oferit una dintre cele mai surprinzatoare aparitii. Artistele au pregatit pentru Eurovision o piesa cu motive folclorice, dar pe ritmuri moderne. Ideea ii apartine lui Marcel Stefanet.

Dupa ce in 2010, ne-au reprezentat tara la Eurovision impreuna cu Olia Tira, baietii de la SunStroke Project au decis sa-si mai incerce norocul o data. Au ales o melodie in limba engleza, despre...soacre.

Sun Stroke PROJECT: "Ne-am săturat să scriem despre dragoste. - Despre rom, tequila, vodka, barbeque. Am vrut să atingem subiecte serioase. Sperăm că lupta va fi corectă şi ţara noastră va fi reprezentată de cel care merită."

O formatie aparuta recent pe piata muzicala de la noi este Red Lips.

Imbracate provocator, fetele ,care au cate 16 si 17 ani, sunt sigure ca vor ajunge sa cante de la Kiev.

Cel mai varstnic participant la auditii a fost Tudor Bogdan. Este medic de profesie, dar spune ca ii place sa compuna versuri si melodii.

Un adevarat veteran al Eurovision-ului national este Sasha Bognibov, care spune ca i-a reusit o singura data sa treaca de auditii. Totoodata, tanarul sustine ca este mult mai apreciat in strainatate.

Multi dintre participanti au mizat pe piese create de autori straini, in speranta ca vor reusi sa uimeasca juratii.

Maxwell, care a participat anterior si la X Factor Ucraina, a spus ca experienta de la Kiev il va ajuta sa ofere o evolutie frumoasa daca va ajunge castigatorul etapei nationale.

La auditii au participat 39 de interpreti si trupe care s-au inscris in concurs. Pentru unii a fost prima experienta.

14 participanti vor trece in etapa urmatoare, si doar 8 - in finala, care se va desfasura pe 25 februarie. Eurovision 2017 va avea loc la Kiev. Interpreta Jamala a luat trofeul anul trecut, cu piesa 1944, in care se vorbeste despre deportarea tatarilor din Crimeea de catre Stalin.



Anul trecut, tara noastra a fost reprezentata de Lidia Isac.



Cea mai buna performanta a moldovenilor la acest concurs a fost in 2006, cand baietii de la Zbob si Zbub au ajuns pe locul 6