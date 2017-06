Batalia gigantilor cu aripi. Boeing depaseste Airbus la valoarea comenzilor obtinute la Salonul aviatic de la Paris

De obicei, operatorii aerieni obtin la achizitia de avioane discount-uri fata de preturile din lista.

Constructorul european de avioane a anuntat ca si-a asigurat 144 de comenzi ferme si angajamente pentru alte 182 de aeronave, intre care aproape 100 de comenzi facute in ultimul moment din Iran, care necesita insa aprobari guvernamentale.

Airbus a precizat ca si-a asigurat comenzi pentru 20 de avioane A 320neo cu un singur culoar si 8 aeronave mari A330 din partea Zagros Airlines si alte 45 de avioane cu un singur culoar din partea Iran Airtour. Tranzactiile respective neceista acordul guvernului american.

Operatorul low-cost Wizz Air a anuntat, miercuri, ca a facut o comanda suplimentara de 10 aeronave Airbus A321ceo, care vor intra in flota companiei in 2018 si 2019. In baza listei acuale de preturi, valoarea noii comenzi este de aproximativ 1,16 miliarde de dolari, desi Airbus a acordat reduceri semnificative pentru Wizz Air.

Noile aeronave se adauga celor 110 aparate de zbor de ultima generatie A321neo deja comandate care vor face ca flota companiei sa fie mai mult decat dubla, in 2024.Si low-costul romanesc Blue Air a participat la Salonul aviatic de la Paris, unde a comandat sase avioane 737 MAX, pastrandu-si dreptul sa mai cumpere alte doua astfel de aeronave in aceleasi conditii.

Compania devine astfel primul operator de Boeing 737 MAX din Romania.

Blue Air va inchiria, totodata, alte 12 aparate Boeing 737 de la Air Lease Corporation, partenerul cu care a inceput in acest an colaborarea.