Brad Pitt si Jennifer Aniston au reluat legatura dupa divortul actorului. Ce mesaje si-au transmis

Potrivit unei informatii difuzate de US Weekly, fostul sot al Angelinei Jolie, care nu avea numarul de telefon al primei sale sotii, a facut cercetari indelungate pentru a o putea felicita de ziua ei de nastere.

"Au inceput sa comunice dupa ce el a contactat-o sa-i ureze la multi ani", a declarat ziarului o sursa apropiata fostului cuplu. "Brad are incredere in Jen. El i-a spus ca trece prin momente dificile dupa divort si au schimbat unele mesaje in care si-au amintit de trecut", a subliniat sursa, scrie Agerpres.

In momentul contactului via internet, protagonista din "Friends" se afla la Cabo San Lucas (México) impreuna cu actualul ei sot, Justin Theroux, bucurandu-se de cateva zile de odihna.

Actorul cunoscut pentru rolul sau din "Leftovers" este la curent cu aceasta situatie si nu pare deranjat. "Justin este de acord sa fie prieteni. Stie ca Jen nu vrea decat sa fie amabila", a declarat sursa publicatiei americane.

Stirea a aparut in aceeasi zi in care Netflix a lansat primul "teaser" al filmului "War Machine", bazat pe cartea "The Operators" a lui Michael Hastings, in care Brad Pitt, putin imbatranit dar la fel de atragator, il interpreteaza pe generalul Dan McMahon.

Personajul este inspirat din activitatea ofiterului Stanley McChrystal, fostul comandant al fortelor NATO, ramas in amintire pentru comentariile sale suprarealiste din conferintele de presa, incheie La Vanguardia.