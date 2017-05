Cannes 2017. Controversa in prima zi a festivalului. Will Smith: "Netflix nu a influentat obiceiul de a merge la filme"

Festivalul a inceput cu parada a elegantei de pe covorul rosu, dar si cu o controversa intre membrii juriului.

Pedro Almodovar si Will Smith s-au contrazis pe tema faptului ca pe lista celor 19 aspirante la Palme D'Or se numara si doua filme produse de serviciul de streaming Netflix. Discutia s-a iscat dupa ce presedintele juriului, Pedro Almodovar, a spus ca nu concepe ca vreuna dintre peliculele, care vor fi premiate la festival, sa nu poata fi vazuta si intr-o sala de cinema.

Modelele Bella Hadid, cu o rochie roz pal, Emily Ratajkowski si actrita Lilly Rose Depp au ridicat temperatura pe covorul rosu.

Cineastul francez Arnaud Desplechin a avut onoarea sa deschida noua editie a festivalului cu pelicula "Fantoma adormita". Filmul vorbeste despre triunghiul amoros format din personajele interpretate de Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg si Mathieu Amalric.

19 pelicule se afla in cursa pentru ravnitul Palme D'Or, iar printre acestea apar, pentru prima oara, doua filme create de serviciul de streaming Netflix, care vor fi lansate exclusiv pe Internet. Idee care nu-l incanta pe presedintele juriului, regizorul spaniol Pedro Almodovar.

Pedro Almodovar, regizor si presedintele juriului: "Noile platforme nu trebuie sa le inlocuiasca pe cele existente. Cum e de pilda, mersul la cinematograf. Pentru mine ar fi un paradox enorm ca filmul care castiga Palme D'Or-ul la acest festival sau orice alt premiu, da nu poata fi vazut in cinematograf."

Will Smith, jurat: "In casa mea, Netflix nu a influentat obiceiul copiilor mei de a merge la filme. Sunt doua forme diferite de distractie."

Intr-o forma de zile mari, Will Smith a acaparat atentia intregii conferinte de presa.

Reporter: "Kirsten Dunst, care a fost in juriu anul trecut, a spus ca a purtat 28 de tinute in 12 zile".

Will Smith, jurat: "Acum ca stiu ca ea a avut 28 de tinute, eu voi tinti spre vreo 32... A fost foarte cald azi.. avand in vedere ca vom merge la doua-trei proiectii pe zi, e important sa ne simtim confortabil...Voiam sa abodez un stil sexy, "a la sudul Frantei", dar planul meu s-a naruit azi".

Iar o intrebare despre rolurile si filmele realizate in spiritul corectitudinii politice, i-a prilejuit o reactie neasteptata.

Will Smith, jurat: "Cred ca mi-ati pus o intrebare rasista"

Reporter: "A fost o gluma! A fost o gluma!"

Will Smith s-a declarat extrem de onorat sa faca parte din juriul festivalului.

Will Smith, jurat: "Am crescut in West Philadelphia - da, multumesc, nascut si crescut acolo. De la West Philadelphia e cale lunga pana la Cannes. Cand auzi de Festivalul de Film de la Cannes... E culmea prestigiului in cinematografie."

Festivalul se va incheia pe 28 mai.