Cannes 2017: Proiectie controversata a filmului "Okja". Mesajul transmis de actori regizorului Pedro Almodovar

Pe de alta parte, pelicula "Okja" produsa de Netflix a avut o primire calduroasa din partea publicului si calduta din partea criticilor.

Rihanna a purtat o rochie alba de printesa cu trena si un decolteu revelator, dar mult mai "cuminte" ca alta data. A pozat indelung, avand grija sa-si puna in valoare bijuteriile, mai ales ca fundalul sonor era asigurat de hitul ei "Diamonds". Mai tarziu, a fost "regina balului" si la petrecerea data de o celebra casa de bijuterii, unde a purat o rochie de inspiratie victoriana.

Top-modelul Bella Hadid face furori seara de seara pe Croazeta. Pentru parada de vineri a ales o rochie rosie, cu spatele gol. Defilarea starurilor a fost completata de Juliette Binoche, Jessica Chastain si Aishwarya Rai.

Festivalul a gazduit aseara proiectia de gala a filmului "Okja", produs de Netflix. La conferinta de presa de mai devreme, Tilda Swinton i-a dat insa replica lui Pedro Almodovar, care spusese ca un film care nu va ajunge pe marele ecran nu are ce cauta in palmaresul festivalului.

Tilda Swinton, actrita: "Adevarul este ca nu am venit aici pentru premii, am venit sa prezentam filmul la Festivalul de la Cannes si oamenilor care au venit aici din toata lumea. Daca vreti sa stiti parerea mea, cred ca, in mai toate domeniile, e loc pentru toata lumea."

"Okja", un film fantasy despre un porc urias creat prin modificare genetica. A avut un buget de 50 de milioane de dolari iar regizorul - un sud-coreean - spune ca Netflix i-a acordat toata libertatea.

La o sedinta foto cat se poate de degajata, Arnold Schwarzennegger a intrat cu picioarele in apa marii si i-a stropit putin pe fotografi. Terminator-ul promoveaza un documentar 3D, Minunile marii, regizat de Jean-Michel Cousteau, fiul celebrului explorator. Schwarzennegger isi imprumuta vocea pentru comentariul acestui film.