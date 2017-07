Cantareata pop Ariana Grande a devenit cetatean de onoare al orasului Manchester. Reactia artistei

"Nici nu stiu ce sa spun”, a scris cantareta pe contul sau de Instagram. “Cuvintele sunt insuficiente”, a completat aceasta, potrivit bbc.com.

Ariana Grande: “Sunt miscata si emotionata. Inima mea este inca acolo. Va iubesc! Multumesc!”. Artista si-a incheiat mesajul cu simbolul unei albinute, emblem orasului.

Starul pop a fost laudata pentru curajul de a canta in concertul One Love Manchester, la mai putin de doua saptamani dupa atentatul in care 22 de oameni au fost ucisi.

Presedintele Consiliului Local al orasului Manchester, sir Richard Leese a declarat ca ar fi fost de inteles daca artista nu ar fi revenit.

Sir Richard Leese: „Ca artist si muzician, ea decis ca nu va mai canta pana cand nu se va reintoarce sa concerteze in Manchester. Luand aceasta decizie, a adus alinare miilor de oameni si a strans milioane de lire pentru Fondul de Urgenta We Love Manchester devenind primul patron al acestei organizatii. De aceea am propus ca Ariana Grande sa devina primul cetatean de onoare al orasului Manchester.”

In acest moment nu exista un plan pentru ceremonia de decernare a titlului de cetatean de onoare pentru Ariana Grande.