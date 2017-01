Cat de repede accelereaza o masina de 550 CP, in functie de suprafata de rulare - VIDEO

Anuntat oficial in primavara anului 2014, respectivul SUV de origine britanica gazduieste in compartimentul motor un V8 cu compresor mecanic si capacitate de cinci litri, proiectat pentru a dezvolta o putere maxima de 550 CP, scrie 4tuning.ro

Fisa tehnica este completata de o transmisie automata cu opt rapoarte si un sistem inteligent de tractiune integrala, livrat la pachet alaturi de un diferential activ, plus vectorizare a cuplului.



Puse cap la cap, toate aceste ingrediente ii permit modelului Range Rover Sport SVR sa accelereze de la 0 la 100 km/h in numai 4.7 secunde. In conditii maxime de aderenta, bineinteles. Nu de alta, dar odata cu suprafata de rulare... ei bine, se schimba si timpul in cauza.

*Video 4tuning.ro