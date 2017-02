Cei mai talentati designeri autohtoni au luptat pentru a participa la un program international de fashion. Castigatorii vor avea parte de trainiguri cu mentori din Milano - VIDEO

Geo Lupascu si-a inceput mica afacere acum 2 ani, impreuna cu logodnica sa. Are in echipa inca un designer, care creeaza colectii pentru femei, in special pentru tinere.

Spune ca in tara noastra are multi clienti, dar vrea sa ajunga peste hotare. Asa ca a decis sa-si incerce puterile la program.

Ala Lerner si Carolina Tulgara sunt abia la inceput de cale. Desi nu au vandut deocamdata nici o piesa vestimentara, spun ca sunt sigure ca vor avea succes. Au creat lenjerie pentru femei si barbati.

Fashion Technology Accelerator Milan este un program pentru designerii incepatori, iar in tara noastra a ajuns in pemiera. Doritori au fost multi. Irina Calancea, de exemplu, de mai multi ani face incaltaminte.

Peste 50 de designeri s-au inscris la program, dar vor fi selectati doar 6. Acestia vor fi instruiti de specialisti de peste hotare.

Totodata, in cel mult jumatate de an, castigatorii ar putea sa-si vanda articolele in magazinele din Europa. Programul este sustinut de guvernul Statelor Unite si cel suedez. Industria usoara asigura 16 la suta din exportul de marfuri din tara noastra.