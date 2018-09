Cine sunt cei care au trecut aseara in etapa urmatoare a concursului Vocea Romaniei. Vezi cum s-au desfasurat auditiile pe nevazute

Tudor, Irina, Andra şi Smiley nu au ezitat să se întoarcă pentru vocile care au transmis fie emoţie, fie lejeritate sau energie. A fost un spectacol complex, iar telespectatorii au avut parte de o seară extraordinară.

Cea de-a doua ediţie a sezonului 8 Vocea României a fost lider de audienţă pe toate segmentele de public! Pe segmentul publicului comercial, cu vârste cuprinse între 18 şi 49 de ani, show-ul a înregistrat 8.1 puncte de rating şi 27.9% share, faţă de postul de televiziune clasat pe locul doi, care a obţinut 3.6 puncte de rating şi 12.4% share.

Pe întreaga durată de difuzare, la nivel naţional, peste 1.2 milioane de telespectatori au urmărit spectacolul de la Vocea României, iar în minutul de maximă audienţă de la 21:59, aproape 1.9 milioane de români au fost cu ochii pe cea mai tare competiţie a vocilor.

Încă şapte concurenţi merg mai departe la Vocea României!

Antrenorii au continuat aseară lupta pentru cele mai bune voci şi au mers dincolo de argumente în încercarea de a convinge concurenţii să meargă în echipele lor. Tudor, Irina, Andra şi Smiley au urcat pe scenă alături de una dintre concurente, au cântat împreună cu ea şi au demonstrat că nu doar replicile şi reacţiile lor se completează perfect, ci şi vocile. Au fost momente magice pe scena Vocea României, iar suspansul competiţiei s-a simţit din plin până în ultima secundă a ediţiei de sâmbătă seară.

După încă o rundă de audiţii pe nevăzute, de voci promiţătoare pe scenă şi de bătălii pe măsură în scaunele antrenorilor, Irina şi-a adjudecat două voci feminine: Antinia Simion, care a cântat incredibil melodia Ex & oh’s, şi Lăcrămioara Bradoschi, cea care a impresionat-o pană la lacrimi pe Irina prin alegerea piesei Don’t you remember.

Smiley a câştigat aseară încă o voce puternică, cu un timbru special, Lina Sanden. Concurenta a interpretat uluitor melodia Wake me up şi l-a bucurat pe antrenorul ei că a luat decizia de a se întoarce.

Tudor se mândreşte cu două concurente care au făcut scena să vibreze prin calităţile lor vocale, dar şi prin atitudine şi determinare: Maria Pop – a interpretat cu energie piesa Mama Do, şi Romaniţa Fricosu – a cântat Nu sunt perfectă şi a ridicat publicul în picioare.

Andra le-a primit aseară cu inima deschisă în echipa ei pe Sara Chiavegato şi Claudia Popină şi a luptat cu toate armele pentru ele, deoarece şi le-a dorit foarte tare alături de ea în competiţie. Sara a cântat în forţă piesa Crazy in love, iar Claudia a impresionat cu timbrul ei când a interpretat Don’t be so hard on yourself. Vinerea viitoare, de la 20:30, noi concurenţi sunt gata să cucerească publicul şi să întoarcă scaunele antrenorilor în cea de-a treia rundă de audiţii pe nevăzute de la Vocea României!