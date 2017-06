Concertul caritabil al Arianei Grande va fi LIVE ONLINE. Cine mai canta pentru victimele atacului din Manchester

Concertul caritabil ”One Love Manchester”, care va avea loc duminica seara, pe terenul de cricket Old Trafford, va fi transmis live, intre altii, de postul de televiziune MTV si de platformele Facebook, YouTube si Twitter.

Initial, BBC One si BBC Radio 1, BBC Radio 2, BBC Radio 5 Live si BBC Radio Manchester au anuntat ca vor transmite in direct evenimentul.

Lor li se adauga Apple, Viacom, iHeart Media, ANC si TMC France. In Statele Unite, ABC va transmite show-ul dedicat victimelor si familiilor afectate de atacul terorist din 22 mai.

Astfel, concertul va putea fi vizionat in peste 40 de tari, potrivit NME.

Organizat de Ariana Grande si de managerul ei, Scooter Braun, pe scena din Manchester vor urca, alaturi de cantareata americana, Justin Bieber, Black Eyed Peas, Coldplay, Miley Cyrus, Niall Horan, Little Mix, Katy Perry, Take That, Usher, Pharrell Williams si Robbie Williams.

Marcus Mumford de la Mumford & Sons si-a anuntat recent participarea la show-ul de duminica.

Universal Music Group, casa de discuri cu care Ariana Grande are contract, platformele Spotify, Twitter si YouTube au facut donatii pentru victimele atacului terorist din 22 mai. Cu doua zile inaintea concertului caritabil ”One Love Manchester”, Ariana Grande a revenit in orasul englez si a vizitat la spital mai multi copii raniti in atentatul terorist.

In plus, Universal Music Group a donat 500.000 de dolari organizatiei “We Love Manchester Memorial Fund”.

Un numarde 35.000 de bilete (40 de lire sterline fiecare) au fost puse in vanzare pentru concertul caritabil ”One Love Manchester”. Ele au fost vandute joi in mai putin de zece minute. Banii obtinuti din vanzarea tichetelor vor fi donati victimelor si familiilor afectate de atacul terorist care a avut loc in fata Manchester Arena.

Alte 14.200 de tichete au fost disponibile gratuit pentru fanii cantaretei care au participat la concertul din 22 mai.

Un numar de 22 de persoane au fost ucise, dintre care sapte copii, cand Salman Abedi a detonat o bomba la iesirea din Manchester Arena, pe 22 mai, la finalul unui concert Ariana Grande. Cincizeci de raniti in atac se mai afla internati, iar 17 dintre ei sunt in stare critica.

Autoritatile spun ca investigatia progreseaza si ca la aceasta lucreaza aproximativ 1.000 de oameni. In zilele ce au urmat incidentului, 16 persoane au fost arestate in acest caz, insa o femeie si un adolescent in varsta de 16 ani au fost eliberati intre timp, fara a fi acuzati.