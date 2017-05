Conturile de Twitter si Instagram ale rapperului Kanye West au fost dezactivate vineri

Cantaretul, care are 27 de milioane de urmaritori pe Twitter, a folosit ani de zile platforma pentru a-si promova muzica si moda, potrivit News.ro

In 2015, a publicat ca are o datorie de 53 de milioane de dolari si ca are nevoie de bani ca sa-si promoveze "frumoasele idei".

West a incheiat mai devreme anul trecut un turneu, dupa mai multe discursuri bizare in care l-a acuzat pe colegul sau si colaborator Jay Z ca ar fi incercat sa-l omoare, lucru neobisnuit pentru o celebritate afro-americana, laudat de Donald Trump.

"Criza" s-a declansat dupa ce sotia sa a fost victima unui jaf armat la Paris, urmata de zvonuri in presa legate de probleme conjugale.

In schimb, Kim Kardashian, care are 51 de milioane de urmaritori pe Twitter, isi promova vineri linia de haine dedicata copiilor, care este partial creata de West.

Kanye West, nascut pe 8 iunie 1977, este rapper si producator muzical, devenit cunoscut la inceputul anilor 2000. Artistul a lansat opt albume de studio - dintre care unul in colaborare cu Jay Z -, care s-au vandut in peste 32 milioane de copii si au generat peste 100 milioane de descarcari digitale. Kanye West a castigat 21 premii Grammy.