Daria Room si-a invitat clientele intr-o noua casa mai spatioasa si mai moderna - VIDEO

Ana PLATONOV, director Daria Room: "Este un concept de camera, mai putin un produs comercial, suntem axati suta la suta pe proceduri minim invazive, pe proceduri care nu dauneaza sanatatii. Denumirea de Daria Room este un concept de camara care implica foarte mult suflet."

Spumantul delicat, bucataria desavarsita si zambetele pline de satisfactie ale clientelor Daria Room, au oferit evenimentului clasa si prestatie.

Ion CRIHAN, bucătar restaurantul „Mi piace”: "Ne-am gandit sa facem ceva deosebit ce nu este in oras, un fusion de tehnici de bucatarie moleculara, elemente din bucatarie asiatica, italiana si europeana."

In cadrul evenimentului a fost organizata si o tombola, iar castigatorii au putut beneficia de cele mai noi proceduri absolut gratis.

Dianna ROTARU, interpretă: "Ma strange la gambe, e presoterapie, am castigat presoterapie astazi, cred ca sunt cea mai norocoasa."

Alina RUSU GODZIN, producător de imagine Daria Room: "Prin deschiderea... tiparele nu au niciodata limite. In doar un an, Daria Room a reusit sa isi transforme clientele in adevarate prietene. In noua casa, mai eleganta si mai confortabila, sunteti asteptate cu caldura si satisfactie de catre intreaga echipa de profesionisti."

*Acest articol este un produs comercial