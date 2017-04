"E un tip foarte sexy". Pamela Anderson alimenteaza zvonurile conform carora formeaza un cuplu cu Jullian Assange

Se pare ca Assange si Pamela Anderson s-au intalnit pentru prima oara anul trecut, cand ea l-a vizitat la ambasada Ecuadorului din Londra. Apoi ea a postat pe blog mesajul: "Am o relatie cu Julian Assange, nu e niciun secret, e unul dintre favoritii mei".

Assange s-a refugiat in interiorul ambasadei in 2012, de teama ca ar putea fi deportat in Suedia, pentru a raspunde unor acuzatii de agresiune sexuala. Sustine insa ca este nevinovat. Si in Statele Unite il asteapta judecata pentru publicarea unor documente secrete pe site-ul Wikileaks.