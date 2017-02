Eminem, avertisment dur la adresa lui Donald Trump: "Voi face ca intregul lui brand sa se scufunde"

In acea piesa, Eminem i-a adresat un avertisment dur presedintelui american, spunand ca va actiona in asa maniera incat ”intregul lui brand sa se scufunde”, informeaza CNN, preluat de news.ro.

”Sunt anti, niciun guvern nu se poate pune cu trupele de comando/ Omul tau nu vrea asa ceva, Trump e o tarfa/ Voi face ca intregul lui brand sa se scufunde”, spune Eminem in versurile acestui single, care abordeaza o serie de chestiuni ce au generat controverse uriase in societatea americana, precum brutalitatea politiei, criza apei potabile din orasul Flint si rasismul din America.

Single-ul ”No Favors” al rapperului Eminem se inscrie intr-o serie de actiuni demarate de mai multi activisti si artisti din comunitatea hip-hop, care se pregatesc sa duca o lupta sustinuta impotriva administratiei Trump, inclusiv a senatorului Jeff Sessions, despre care mai multe voci din Statele Unite afirma ca va distruge reforma din sistemul de justitie daca va fi confirmat in functia de Procuror General al Statelor Unite.

Pana la ora transmiterii acestor informatii, Casa Alba nu a raspuns solicitarii formulate de CNN de a transmite un punct de vedere in aceasta chestiune.

Rapperul Eminem, care nu este deloc strain de discursurile politice, l-a criticat foarte dur pe Donald Trump si in octombrie 2016, in ”Campaign Speech” - un fragment de opt minute de freestyle, plin de pasiune, in care muzicianul isi impartaseste convingerile politice si parerile despre campania prezidentiala din 2016, criticandu-i virulent pe sustinatorii politicianului republican.

”Ar trebui sa va fie frica de acest candidat afurisit/ Voi spuneti Trump, dar nu pupati un fund ca o marioneta/ Pentru ca el isi finanteaza campania cu banii lui si pentru ca asta e ceea ce va doriti/ E o persoana periculoasa si incontrolabila, necioplita, cu mana pe buton/ Care nu va trebui sa raspunda in fata nimanui”, a spus Eminem in versurile acelei piesei.

Noile critici formulate de Eminem fac parte dintr-o tendinta mai larga care s-a manifestat in 2016, cand muzicienii din industria hip-hop au inceput sa il atace pe Donald Trump, dupa aproape trei decenii in care au idolatrizat in sute de cantece bogatia si puterea magnatului american.

Nascut pe 17 octombrie 1972, Marshall Bruce Mathers III - cunoscut sub numele Eminem - si-a inceput cariera in 1987. Este primul artist rap care a castigat un premiu Oscar. Acesta a fost distins, in 2002, cu trofeul Academiei de film americane pentru piesa ”Lose Yourself”, la categoria ”cel mai bun cantec original”. In plus, Eminem a fost recompensat cu sapte premii Grammy.

A lansat opt albume de studio: ”Infinite” (1996), ”The Slim Shady” (1999), ”The Marshall Mathers” (2000), ”The Eminem Show” (2002), ”Encore” (2004), ”Relapse” (2009), ”Recovery” (2010) si ”The Marshall Mathers 2” (2013).

Eminem a colaborat cu nume importante ale industriei muzicale, precum Dr. Dre, Dido, 50 Cent, Lil Wayne, Rihanna si Snoop Dog.