EUROVISION 2017. Ilinca si Alex Florea reprezinta Romania la Kiev: "Traistariu mi-a dat incredere". Vezi cum suna melodia - VIDEO

Este vorba despre Ilinca si Alex Florea, care au castigat cele mai multe voturi cu piesa "Yodel it".

"Te iubesc, mami, te iubesc, tati! Vreau sa-i spun lui Mihai Traistariu ca mi-a dat incredere atunci cand mi-a oferit un premiu la Herculane", a spus Ilinca dupa ce a castigat.

Pe locul 2 s-a clasat Mihai Traistariu, cu piesa "I Won't Surrender", iar pe locul III - trupa - Instinct, cu piesa "Petale", compozitie a lui Vlad si Daniel Alexandrescu.

"I-am descoperit de mici pe Ilinca si pe Alex. Am cantat cu Ilinca in duet. Meritau acesti tineri sa inceapa o cariera", a spus Mihai Traistariu, care a precizat ca va participa si in anii urmatori la selectiile Eurovision.

Ilinca feat. Alex Florea cu "Yodel It”, marii castigatori al Finalei Eurovision Romania, au primit un premiu de 5.000 de euro si trofeul Eurovision Romania, conceput de artistul Daniel Divrician.

Piesa a strans 10.377 de voturi din partea telespectatorilor, in timp ce Traistariu a luat 5.201 voturi.

Duminica, 5 martie, in direct la TVR 1, TVR HD, TVR International, TVR Moldova si online, pe TVR+, melodiile si show-urile celor zece finalisti ai Selectiei Nationale s-au succedat in urmatoarea ordine:

1. Ana Maria Mirica2. Ilinca feat. Alex Florea 3. Eduard Santha 4. Xandra 5. MIHAI 6. Maxim feat. Nicolae Voiculet 7. Tavi Colen & Emma 8. Instinct 9. Ramona Nerra 10. Cristina Vasiu

Publicul voteaza timp de o ora si alege reprezentantul Romaniei pentru Eurovision 2017

In finala Selectiei Nationale din 5 martie, publicul este singurul care va alege reprezentantul Romaniei pentru scena de la Kiev, dintre piesele ramase in concurs, prin televot.

Ilinca feat. Alex Florea