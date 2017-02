Romania Eurovision 2017. Lista celor 10 finalisti: Mihai Traistariu s-a calificat in etapa finala

Finalistii au fost anuntati la sfarsitul semifinalei Eurovision Romania 2017, astfel: Tavi Colen & Emma, Maxim, Ramona Nerra, Eduard Santha, Instinct, Cristina Vasiu, Mihai Traistariu, Xandra, Ana Maria Mirica si Ilinka feat. Alex Florea.

Finalistii au fost alesi de juriul Eurovision Romania, alcatuit de Luminita Anghel, Ovi Jacobsen, Paula Seling, Andrei Tudor si Adrian Romcescu - care a ocupat functia de presedinte.

Castigatorul Selectiei Nationale va fi desemnat exclusiv de public, prin televot, in finala competitiei, care va avea loc pe 5 martie.

Ordinea de intrare in concurs in semifinala a fost urmatoarea: Elize & No Stress - "Fara bariere", Cristina Vasiu - "Set the Skies on Fire”, Tudor Turcu - "Limitless", Ramona Nerra - "Save Me”, Instinct - "Petale”, Eduard Santha - "Wild Child, Tavi Colen si Emma - "We own the night”, Zanga - "Doua sticle", Ilinca feat. Alex Florea - "Yodel It", Alexandra Craescu - "Hope", Maxim - "Adu-ti aminte”, D-lema - "Adventure”, Mihai Traistariu - "I Won't Surrender”, Ana Maria Mirica - "Spune-mi tu” si Xandra - "Walk on By".

Andrei Tudor a acordat punctele astfel: Tavi Colen & Emma, un punct, Eduard Santha, doua puncte, Ramona Nerra, trei puncte, Ana Maria Mirica, 4 puncte, Xandra, 5 puncte, Instinct, 6 puncte, Cristina Vasiu, 7 puncte, Xandra, 8 puncte, Mihai Trasitariu, 10 puncte, si Ilinka feat. Alex Florea, 12 puncte.

Paula Seling i-a acordat un punct Ramonei Nerra, doua puncte trupei Maxim, trei puncte trupei Instinct, Alexandra Craescu, 4 puncte, Tudor Turcu, 5 puncte, Eduard Santha, 6 puncte, Cristina Vasiu, 7 puncte, Mihai Traistariu, 8 puncte, Xandra, 10 puncte, Ilinka feat. Alex Florea, 12 puncte.

Ovi Jacobsen a jurizat astfel: Tavi Colen & Emma, un punct, Elizé & No Stress, doua puncte, Ramona Nerra, 3 puncte, Cristina Vasiu, 4 puncte, Instinct, 5 puncte, Maxim, 6 puncte, Eduard Santha, 7 puncte, Xandra, 8 puncte, Mihai Traistariu, 10 puncte, Ilinka feat. Alex Florea, 12 puncte.

Luminita Anghel a acordat punctele astfel: Alexandra Craescu, un punct, Tavi Colen & Emma, doua puncte, Elizé & No Stress, trei puncte, Eduard Santha, 4 puncte, Instinct, 5 puncte, Ramona Nerra, 6 puncte, Cristina Vasiu, 7 puncte, Mihai Traistariu, 8 puncte, Xandra, 10 puncte, si Ilinka feat. Alex Florea, 12 puncte.

Adrian Romcescu a votat astfel: Tudor Turcu, un punct, Elizé & No Stress, doua puncte, Ana-Maria Mirica, trei puncte, Tavi Colen & Emma, patru puncte, Instinct, cinci puncte, Ramona Nerra, 6 puncte, Cristina Vasiu, sapte puncte, Mihai Traistariu, 8 puncte, Xandra, 10 puncte, si Ilinka feat. Alex Florea, 12 puncte.

Ana Maria Mirica a fost anuntata prima finalista, dupa ce s-a clasat pe ultimul loc eligibil pentru finala, la egalitate cu Elizé & No Stress, cu un total de 7 puncte.

”A castigat Ana Maria Mirica, pentru ca are o nota de 4 din partea juriului, iar pentru Elizé & No Stress cea mai mare nota a fost de 3 puncte”, a explicat prezentatoarea Iuliana Tudor.

Despre Eduard Santha si trupa lui, care au interpretat melodia ”Wild Child”, Paula Seling a spus ca sunt ”placerea ei vinovata”.

”Concert tata, ca sa zic asa. Mie imi placeti foarte mult. Am avut mari reserve in ceea ce priveste strofele voastre. Refrenul e beton. Strofele, pentru ca erau niste nesigurante care m-au enervate foarte tare, pentru ca totul sa fie perfect. Au mai fost pe ici, pe colo, dar nu chiar atat de tare ca la preselectie. Sunteti placerea mea vinovata”, a spus Paula Seling.

”Asta este atitudinea pe care o dorim din partea unei trupe de rock. Sunteti super OK, poate prea avangardisti pentru o asemenea competitie. insa, jos palaria!”, a spus, la randul lui, Adrian Romcescu.

Interpretarea lui Mihai Traistariu, care a cantat melodia "I Won't Surrender”, a fost apreciata de Luminita Anghel, care a spus ca artistul a cantat perfect.

”Ai cantat extraordinar. O interpretare superba, plina de emotie. Ai cantat perfect”, i-a spus Luminita Anghel interpretului.

”Daca mai e cazul sa demonstrezi tu cuiva cine esti. Nu e. Toti stim ce voce deosebita ai. Foarte rar o asemenea voce. Ai gasit si un cantec care te serveste, pe placul tau, sa canti asa cum numai tu stii sa faci. Esti clar unul dintre favoritii acestei editii”, a spus si Adrian Romcescu.

Juratii au apreciat si melodia ”Yodel It”, interpretata de Ilinca feat. Alex Florea, despre care au spus ca ”se retine”, avand un ”enorm potential de slagar”.

”E clar ca piesa se vrea simpla ca si constructie. E clar ca iti ramane. si cred ca sunt si alte piese mai complexe in concurs, dar a voastra iese in evidenta. Acesta este un lucru foarte important in acest concurs Eurovision”, a spus Paula Seling.

”Este o piesa cu un enorm potential de slagar se retine indiferent din cate tari participa. Melodia asta se retine”, a apreciat Adrian Romcescu.

Luminita Anghel li s-a adresat spectatorilor semifinalei, care au publicat mai multe comentarii pe Facebook, atragandu-le atentia ca Eurovision este un concurs ”de fericire” si cerandu-le sa ”lase patimile la o parte” si sa isi sustina candidatii cu ”onestitate, diplomatie si eleganta”.

”Eurovision este un concurs de entertainment, de fericire, care exprima fericirea prin a canta. Muzica uneste suflete, inimi, tari. Muzica nu are limba. Putem intelege din muzica prin emotie. Lasati patiminle la o parte. Sustineti-va candidatii cu onestitate, diplomatie si eleganta”, a spus jurata.

in afara de cei 15 semifinalisti, pe scena Eurovision Romania au urcat Ovidiu Anton si trupa, care au interpretat cele mai noi piese ale lor, dar si melodia ”Moment of Silence”, castigatoare a competitiei Eurovision Romania 2016.

Show-ul a fost prezentat de Iuliana Tudor, pe care au sustinut-o din Camera Verde Ioana Voicu si Dan Helciug, care au prezentat impresiile, reactiile si emotiile artistilor.

Eurovision Song Contest 2017 va avea loc la Kiev, cu semifinalele pe 9 si 11 mai si finala pe 13 mai. Romania va concura in cea de-a doua semifinala, pe 11 mai. Alaturi de Romania, in competitie s-au mai inscris 42 de tari.

Romania nu a putut participa la competitia de anul trecut, din cauza datoriilor acumulate de TVR fata de EBU, institutia care organizeaza concursul Eurovision. Televiziunea Romana si European Broadcasting Union (EBU) au ajuns, in luna octombrie, la un acord prin care sa faca posibila revenirea Romaniei la Eurovision si difuzarea, de catre postul public de televiziune, a editiei din 2017.

In 2016, concursul Eurovision, organizat in Suedia, la Stockholm, a fost castigat de cantareata ucraineana Jamala.

Cantecul ei ”1944” a starnit controverse, intrucat versurile sale se refera la deportarea tatarilor din Crimeea, in timpul regimului sovietic condus de Stalin. Mai multe voci au spus ca meloda incalca regulile concursului Eurovision, pentru ca are mesaj politic.

Eurovision este o competitie muzicala internationala anuala, la care participa tarile ce detin statutul de membru activ in cadrul European Broadcasting Union (EBU), cea mai importanta asociatie a posturilor publice de televiziune din Europa. Concursul a fost transmis in fiecare an de la inaugurarea sa in 1956 si este unul dintre cele mai longevive programe de televiziune din lume. Eurovision este, de asemenea, unul dintre cele mai vizionate evenimente non-sportive din lume, cu audiente care depasesc in fiecare an pragul de 100 de milioane de telespectatori. Printre artistii ale caror cariere internationale au fost lansate in urma participarii sau a victoriei la Eurovision se numara, printre altii, Domenico Modugno (locul 3 in 1958), ABBA (locul 1 in 1974), Céline Dion (locul 1 in 1988) si Julio Iglesias (locul 4 in 1970).