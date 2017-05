Eurovision 2017, prima semifinala. 18 tari, printre care si Republica Moldova, se lupta astazi pentru un loc in finala de pe 13 mai - VIDEO

Prima semifinala se va desfasura marti seara, in data de 9 mai, iar 18 tari se vor duela pentru a obtine un loc in finala de pe 13 mai.

Prima semifinala Eurovision 2017. Lista tarilor: Suedia, Georgia, Australia, Albania, Belgia, Muntenegru, Finlanda, Azerbaidjan, Portugalia, Grecia, Polonia, Moldova, Islanda, Cehia, Cipriu, Armenia, Slovenia, Letonia.

Tara vecina, Romania este reprezentata la Eurovision de Alex Florea&Ilinca, iar piesa lor, Yodel It, este cotata cu a sasea sansa in conceptia caselor de pariuri. Romania va debuta la Eurovision 2017 joi, 11 mai, in a doua semifinala, impreuna cu alte 17 tari.

Prima semifinala Eurovision 2017, lista si ordinea celor 18 piese inscrise in concurs.

1. SUEDIA - Robin Bengtsson "I Can't Go On"

2. GEORGIA - Tamara Gachechiladze "Keep the Faith"

3. AUSTRALIA - Isaiah "Don't Come Easy"

4. ALBANIA - Lindita "World"

5. BELGIA - Blanche "City Lights"

6 MUNTENEGRU - Slavko Kalezić "Space"

7 FINLANDA - Norma John "Blackbird"

8 AZERBAIDJAN - Dihaj "Skeletons"

9 PORTUGALIA - Salvador Sobral "Amar Pelos Dois"

10 GRECIA - Demy "This Is Love"

11 POLONIA - Kasia Moś "Flashlight"

12 MOLDOVA - Sunstroke Project "Hey, Mamma!"

13 ISLANDA - Svala "Paper"

14 CEHIA - Martina Bárta "My Turn"

15 CIPRU - Hovig "Gravity"

16 ARMENIA - Artsvik "Fly with Me"

17 SLOVENIA - Omar Naber "On My Way"

18 LETONIA - Triana Park "Line"