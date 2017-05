Eurovision 2017. Romania intra pe scena pe pozitia 5 in cea de-a doua semifinala - VIDEO

Reprezentantii Romaniei la Eurovision Song Contest 2017 pot fi votati de pana la 20 de ori de pe acelasi numar de telefon in cea de-a doua semifinala a competitiei muzicale.

”Intram in semifinala cu incredere in sansele noastre. Avem o piesa buna si un show puternic, pentru care am primit feedback foarte bun din partea fanilor si a jurnalistilor”, au declarat Ilinca si Alex Florea, in a doua semifinala.

Spectatorii, cu exceptia celor care locuiesc in Romania, vor putea vota melodia ”Yodel It!” de pana la 20 de ori de pe acelasi numar de telefon sau prin aplicatia de pe site-ul oficial al concursului.

Pentru prima data pe scena Eurovision 2017, Romania va intra in concurs pe 11 mai, joi, in cea de a doua semifinala a concursului gazduit de Kiev, unde vor participa, la fel ca in prima semifinala, 18 tari.

Alex si Ilinca vor urca pe scena Eurovision de pe pozitia a 5-a, in ordinea clasamentului, dintr-un total de 18 tari.

A doua semifinala Eurovision 2017. Lista tarilor: Serbia, Austria, Macedonia, Malta, Romania, Olanda, Ungaria, Danemarca, Islanda, San Marino, Croatia, Norvegia, Elevetia, Belarus, Bulgaria, Litoania, Estonia, Israel.

Republica Moldova a reusit sa se califice in finala, dupa ce a facut parte din prima semifinala. Celelalte 9 tari care au resut sa se califice in finala sunt: Australia, Armenia, Azerbaijan, Belgia, Cipru, Grecia, Polonia, Portugalia si Suedia.

A doua semifinala Eurovision 2017, lista si ordinea celor 18 piese din concurs.

1. SERBIA - Tijana Bogicevic "In Too Deep"

2. AUSTRIA - Nathan Trent "Running on Air"

3. MACEDONIA - Jana Burceska "Dance Alone"

4. MALTA - Claudia Faniello "Breathlessly"

5. ROMANIA - Ilinca& Alex Florea "Yodel It!"

6. OLANDA - OG3NE "Lights and Shadows"

7. UNGARIA - Joci Papai "Origo"

8. DANEMARCA - Anja "Where I Am"

9. IRLANDA - Brendan Murray "Dying to Try"

10. SAN MARINO - Valentina Monetta and Jimmie Wilson "Spirit of the Night"

11. CROATIA - Jacques Houdek "My Friend"

12. NORVEGIA - JOWST "Grab the Moment"

13. ELVETIA - Timebelle "Apollo"

14. BELARUS - Naviband "Story of My Life"

15. BULGARIA -Kristian Kostov "Beautiful Mess"

16. LITUANIA -Fusedmarc "Rain of Revolution"

17. ESTONIA - Koit Toome and Laura "Verona"

18. ISRAEL - IMRI "I Feel Alive"